В Киевсовете предлагают запретить участие россиян и роSSийского бизнеса в разработке и реализации городских проектов
Представили проект решения депутат горсовета от "Голоса" Алина Михайлова и ее коллега по фракции Александр Линчевский.
В Киевсовете предложили установить запрет на участие граждан и субъектов хозяйствования из РоSSии как государства агрессора в реализации проектов столицы. Запрет распространяется и на субъекты хозяйствования, которые находятся под контролем россиян, а также юрлица, в уставных капиталах которых есть доля РФ.
Соответствующий документ, зарегистрированный секретариатом городского совета, оказался в распоряжении
В проекте решения говорится, что мораторий устанавливается на участие граждан и субъектов хозяйствования государства-агрессора в разработке и реализации проектов, финансируемых за счет бюджета Киева или на территории города.
Исполком горсовета должен осуществлять контроль в отношении физических лиц и конечного бенефициара юрлиц, участвующих в разработке и реализации таких проектов.
Представили проект решения депутат горсовета от "Голоса" Алина Михайлова и ее коллега по фракции Александр Линчевский.
Как известно, Киев реализует проект реконструкции "Бабьего Яра", участие в котором принимает роSSийский режиссер Илья Хржановский. РоSSияне присутствуют и в наблюдательном совете проекта. На прошлой неделе голосование за предоставление Центру Холокоста "Бабий Яр" трех земельных участков для реализации проекта реконструкции перенесли из-за нехватки голосов.
Напомним, что в 2019 году Киевсовет проголосовал за введение запрета на передачу коммунального имущества и земли юридическим лицам с роSSийским капиталом. Мораторий касается передачи имущества и земельных участков коммунальной собственности территориальной общины Киева в собственность или пользование юридическим лицам, в уставном капитале которых доля государства-агрессора составляет более 25% или конечным бенефициаром которых является государство-агрессор.