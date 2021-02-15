В Киевсовете предлагают запретить участие россиян и роSSийского бизнеса в разработке и реализации городских проектов

Представили проект решения депутат горсовета от "Голоса" Алина Михайлова и ее коллега по фракции Александр Линчевский.

В Киевсовете предложили установить запрет на участие граждан и субъектов хозяйствования из РоSSии как государства агрессора в реализации проектов столицы. Запрет распространяется и на субъекты хозяйствования, которые находятся под контролем россиян, а также юрлица, в уставных капиталах которых есть доля РФ .

Соответствующий документ, зарегистрированный секретариатом городского совета, оказался в распоряжении LB.ua .

В проекте решения говорится, что мораторий устанавливается на участие граждан и субъектов хозяйствования государства-агрессора в разработке и реализации проектов, финансируемых за счет бюджета Киева или на территории города.

Исполком горсовета должен осуществлять контроль в отношении физических лиц и конечного бенефициара юрлиц, участвующих в разработке и реализации таких проектов.

Представили проект решения депутат горсовета от "Голоса" Алина Михайлова и ее коллега по фракции Александр Линчевский.

Как известно, Киев реализует проект реконструкции "Бабьего Яра", участие в котором принимает роSSийский режиссер Илья Хржановский. РоSSияне присутствуют и в наблюдательном совете проекта. На прошлой неделе голосование за предоставление Центру Холокоста "Бабий Яр" трех земельных участков для реализации проекта реконструкции перенесли из-за нехватки голосов.