Елена Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в ОАЭ

Первая леди вместе с президентом находится в ОАЭ с визитом.

Первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала создание аудиогидов на украинском языке в Объединенных Арабских Эмиратах в 2021 году.

Об этом супруга президента сообщила в фейсбуке.

"В этом году мы планируем расширить географию украиноязычных аудиогидов и на ОАЭ . Поэтому я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира - Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", - написала Елена Зеленская.

Напомним, в ноябре Елена Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в Колизее, Версале и в музее Яд Вашем.

Как сообщалось, 14-15 февраля президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой с официальным визитом находится в Объединенных Арабских Эмиратах.