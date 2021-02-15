Елена Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в ОАЭ

Первая леди вместе с президентом находится в ОАЭ с визитом.

Елена Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в ОАЭ
Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала создание аудиогидов на украинском языке в Объединенных Арабских Эмиратах в 2021 году.

Об этом супруга президента сообщила в фейсбуке.

"В этом году мы планируем расширить географию украиноязычных аудиогидов и на ОАЭ. Поэтому я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира - Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", - написала Елена Зеленская.

Напомним, в ноябре Елена Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в Колизее, Версале и в музее Яд Вашем.

Как сообщалось, 14-15 февраля президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой с официальным визитом находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Во время визита подписан ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами. В частности, "Укроборонпром" подписал в ОАЭ соглашение на $ 1 млрд.

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