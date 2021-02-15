С экс-главы МинВОТ Грымчака сняли электронный браслет

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак не обязан носить электронный браслет и может свободно передвигаться из-за завершения срока действия обязательств, возложенных на него Высшим антикоррупционным судом.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе ВАКС.

"Вчера (14 февраля, - ред.) закончился срок действия обязанностей, которые были установлены ранее, сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить (электронный браслет, - ред.)", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что пока от стороны обвинения не поступало нового ходатайства о продлении действия процессуальных обязанностей. Однако таким правом прокуроры могут воспользоваться.

"Сегодня имею удовольствие сообщить вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли. Теперь я абсолютно свободный человек", - написал на своей странице в фейсбуке по этому поводу Грымчак.

Напомним, Грымчака и брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2019 года по делу о вымогательстве $1,1 миллиона взяток за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Им инкриминировали преступление по статье о мошенничестве. Перед задержанием дома у заместителя министра прошел обыск.

15 августа 2019-го Грымчаку и Овдиенко объявили подозрение.

В декабре минушлого года сначала из-под стражи освободили Овдиенко, а позже - после уменьшения втрое залога - освободили и Грымчака под личное обязательство. Он должен был носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и находиться под ночным арестом.

Грымчак был заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с 10 марта 2017-го по 4 сентября 2019 года. Его уволили уже после задержания.