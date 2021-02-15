?Кабмин поддержал законопроект о НАБУ, который прекратит полномочия Сытника, - Малюська

В случае его принятия на время отбора нового директора НАБУ возглавит Гизо Углава.

Кабинет министров поддержал законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, который устранит Артема Сытника с должности директора. В случае его принятия Верховной Радой на время отбора нового директора НАБУ возглавит первый заместитель Сытника Гизо Углава.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Он отметил, что получил много запросов относительно сообщения об утверждении законопроекта, который прекращает полномочия Сытника как директора НАБУ.

"Попробую максимально коротко ввести в контекст. Двумя своими решениями Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в подборе и назначении директора НАБУ. Перед правительством стояла задача пробел в законе закрыть и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора. Первым подходом к барьеру стал законопроект №4437 - в нем Правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона дать Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте", - пояснил Малюська.

"Вместе с тем проблема «дыры» в законодательстве и статусе НАБУ осталась, и ее закрытие - одно из условий сотрудничества с МВФ . Поэтому правительство сделало второй подход - новый законопроект, который дает НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ. Посмотрим, какой будет реакция парламента на этот законопроект", - добавил глава Минюста.

При этом Малюська подчеркнул, что лично он "прекрасно относится к Сытнику".

"Он продемонстрировал устойчивость и профессионализм, которым многие могут только позавидовать. И мой фаворит - законопроект №4437".

Напомним, глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что власть готовит новую попытку уволить директора НАБУ Сытника. По его данным, по новой процедуре директора НАБУ определять конкурсная комиссия из девяти человек. Троих из них будет делегировать Совет национальной безопасности и обороны, еще шестерых - Кабинет министров (трое из них должны быть международными экспертами).

По мнению Шабунина, это будет гарантировать президенту Зеленскому избрание подконтрольного ему директора.

В начале 2020 года в Верховной Раде собирались рассмотреть постановление об увольнении Сытника через признание виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией. На рассмотрение депутатов оно так и не попало.

В августе 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ. Несмотря на это, Сытник остался в должности, поскольку отмена указа не означала прекращения полномочий директора НАБУ.

По действующему законодательству уволить Сытника просто так нельзя.

Для этого нужно его личное желание, переход на другую должность, достижение 65 лет, тяжелая болезнь, смерть или обвинительный приговор.