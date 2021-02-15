Зеленский встретился с премьером Объединенных Арабских Эмиратов

Президент Владимир Зеленский в понедельник встретился в Дубае с арабским шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Он занимает должность вице-президента, премьер-министра и министра обороны Объединенных Арабских Эмиратов, а также является эмиром Дубая.

Шейх Мухаммад является влиятельной фигурой на Ближнем Востоке. Именно при нем Дубай превратился в популярное направление для туристов, а также стал деловым и развлекательным центром.

Как сообщается на сайте Офиса президента, Зеленский говорил с шейхом о приоритетных направлениях сотрудничества между Украиной и ОАЭ , углублении двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах. Зеленский предложил ОАЭ инвестировать в украинскую инфраструктуру.

Также они поговорили о борьбе с коронавирусом.

Он сказал, что Украина и ОАЭ имеют политическую волю развивать и углублять конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество в интересах украинского и арабского народов.

Со своей стороны Аль Мактум сказал, что ОАЭ рассматривают Украину как надежного партнера. Он отметил посещение президентом Украины выставки "Экспо-2020" и отметил, что Украина является весомым партнером ОАЭ в вопросе обеспечения продовольственной безопасности.