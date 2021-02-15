В ЕС не видят смысла комментировать каждое отдельное заявление главы МИД РоSSии

Вопрос отношений с РФ планируют обсуждать на встрече 22 февраля, основываясь на выводах из визита Борреля и на том, как РоSSия общается с отдельными странами ЕС.

В ЕС не видят смысла комментировать каждое отдельное заявление главы МИД РоSSии
Петер Стано
Фото: Le Reporter

Представитель Европейской службы внешней политики Петер Стано прокомментировал недавние слова министра иностранных дел РоSSии Сергея Лаврова о "разрыве отношений с ЕС, который уже происходит".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Стано отметил, что он не видит смысла комментировать каждое конкретное заявление главы МИД РФ.

"Главный дипломат ЕС во время визита в Москву выразил очень четкую позицию Евросоюза по поводу того, как мы видим возможность дальше развивать отношения между ЕС и Россией. Важно, что мы уже получили на это ответ... Нет необходимости комментировать каждое отдельное заявление главы МИД Лаврова, в каком бы контексте он это ни говорил. Что действительно важно - это действия и поведение РоSSии", - сказал Стано на ежедневном брифинге Еврокомиссии.

Он добавил, что вопрос отношений с РФ министры иностранных дел стран-членов планируют обсуждать на встрече 22 февраля, основываясь в том числе на выводах из визита Жозепа Борреля и на том, как РоSSия общается с отдельными странами ЕС.

Напомним, 5 февраля главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель посетил РоSSию и встретился с Лавровым. Во время совместной пресс-конференции Лавров назвал ЕС ненадежным партнером. Кроме того, именно в день визита Борреля РоSSия объявила персонами нон грата трех европейских дипломатов.

Европейские комментаторы назвали визит Борреля провальным и унизительным для ЕС. А евродепутат из Бельгии Ассита Канко во время дебатов поинтересовалась, "где яйца Евросоюза". В своей речи Канко сказала, что ЕС должен ввести санкции против РоSSии, и призвала Борреля освободить должность, если он не в состоянии обеспечить это.

Лавров в интервью пропагандистскому YouTube-канала "Соловьев Live" заявил о готовности разорвать отношения с Европейским Союзом. Он отметил, что на самом деле РоSSия не хочет "изолироваться от всего мира", однако "нужно быть к этому готовыми". "Хочешь мира, готовься к войне", - сказал министр иностранных дел РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оправдался за слова Лаврова и заявил, что тот якобы не это имел в виду.

Позже Лавров заявил, что на самом деле ЕС разорвал отношения с Россией еще в 2014 году из-за Украины.

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