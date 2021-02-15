?В Раде зарегистрировали законопроекты Зеленского о судебной системе, в том числе - о сокращении полномочий ОАСК

Два из них определены президентом как неотложные.

В Верховной Раде зарегистрированы инициированные президентом Владимиром Зеленским законопроекты, призванные решить проблемные вопросы в судебной системе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается на сайте парламента, законопроекты №5067 о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства относительно подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции, №5068 - о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, № 5069 об ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия зарегистрированы в понедельник.

Законопроекты №№5068 и 5069 определены президентом как неотложные.

Тексты документов на сайте парламента пока отсутствуют.

Ранее пресс-служба президента сообщила, что Зеленский предложит Раде поддержать три законопроекта для решения проблемных вопросов в судебной системе. В случае принятия первого, все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, распространяющихся на всю территорию Украины, изымаются из исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы в Верховный суд как суд первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВРУ.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора ВРУ.

Напомним, 13 февраля Зеленский призвал Раду поддержать изменение подсудности ОАСК и проверку членов ВСП.

Президент еще в прошлом году инициировал консультации с ВСП по решению вопроса ОАСК. Петиция о ликвидации ОАСК, инициатором которой стал украинский журналист Даниил Мокрик, набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения ее главой государства. В обращении предлагается распустить ОАСК в связи с "полной потерей авторитета".