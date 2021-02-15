Партия "ЕС" выдвигает кандидатом на довыборы в Раду Юлию Кузьменко

Детский кардиолог и волонтер будет баллотироваться по 50-му округу в Донецкой области.

Партия "ЕС" выдвигает кандидатом на довыборы в Раду Юлию Кузьменко
Фото: Lb.ua

Партия "Европейская солидарность" выдвигает своим кандидатом на довыборы в Верховную Раду по 50-му мажоритарному округу в Донецкой области врача Юлию Кузьменко.

Об этом LB.ua сообщили источники в партии.

Официально о кандидате должны сообщить на съезде партии 15 февраля.

Юлия Кузьменко - профессиональный педиатр-кардиолог, волонтер и военный медик. Активно поддерживала Евромайдан. В 2019 году стала подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета и была арестована. Под стражей находилась до сентября, потом суд изменил меру пресечения на домашний арест. В августе с нее сняли электронный браслет.

По 50-му округу, где будут избирать замену народному депутату Руслану Требушкину, ставшему мэром Покровска, от "Слуги народа" баллотируется глава Покровской РГА Андрей Бондаренко. Перед официальным объявлением кандидатов источник в СН заявил, что по этому округу от "слуг", скорее всего, будут выдвигать технического кандидата, так как нет сильных претендентов.

На 87-м округе на Ивано-Франковщине, где также пройдут довыборы, от СН баллотируется спортсмен Василий Вирастюк, а от "ЕС" - Маруся Зверобой - волонтер, против которой было возбуждено уголовное дело за угрозы в адрес президента. Голосование на обоих округах состоится 28 марта.

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