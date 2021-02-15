Нацсовет обратился в суд об аннулировании лицензий телеканалов 112, NewsOne и ZIK - Ткаченко

Министр называет эти каналы "филиалом кремлевского средства массовой информации".

Нацсовет обратился в суд об аннулировании лицензий телеканалов 112, NewsOne и ZIK - Ткаченко
Фото: Макс Требухов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился с иском в суд об аннулировании лицензий телеканалам "112", "NewsOne" и "Zik" из-за попадания их под сакции и запрет вещания. Об этом в интервью LB.ua рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, чтобы прекратить вещание, Нацсовету достаточно решения СНБО.

"С юридической точки зрения, для Национального совета достаточно решения СНБО по поводу замораживания или прекращения вещания", - отметил Ткаченко.

"Здесь есть один не юридический аспект, который важен. Это же не только юридическое решение, но и политическое. Это привносит в общество другой акцент, что заниматься пропагандой и танцевать под дудку темников Кремля не есть хорошо. Не буду говорить, что все, но значительная часть общества это решение восприняла с пониманием. Потому что, по сути, мы имеем филиал кремлевского средства массовой информации, выдаваемый за украинское СМИ, которое навязывает свою адженду обществу, используя фейки и манипуляции. И с этим надо тоже что-то делать. Теперь этот дискурс в обществе существует, и отношение к нему тоже", - добавил министр.

Он также напомнил, что по каналам применено комплексное решение - собственно блокирование вещания, решение Нацсовета и обращение к youtube по блокированию сайта этих каналов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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