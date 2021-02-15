Со штрафами за неиспользование украинского языка стоит подождать, - министр

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что в Украине сначала надо ввести программу по поддержке украинского языка, а уже потом штрафовать за его неиспользование. Об этом он рассказал в интервью LB.ua..

"Мы сейчас подаем программу по поддержке и продвижению украинского языка, которая рассчитана до 27 года, в рамках которой есть и бесплатные курсы украинского языка. В этом году мы запустили платформу по изучению украинского языка онлайн. В этой программе предусмотрено, в том числе, издание книг и словарей", - рассказал министр.

По его словам, после утверждения концепции на нее будут выделены деньги.

"Хочу обратить внимание, что программа поддержки украинского языка должна была быть принята, согласно указу Порошенко, в начале 18-го года. Сейчас же последовательность наших действий такова: сначала принимается программа, затем рассчитывается бюджет. Собственно, поэтому я бы подождал со штрафами за неиспользование украинского языка. Нужно сначала провести двух-трехлетнюю программу реального продвижения украинского языка, чтобы была возможность для тех, кто его не знает - изучить, понять и, возможно, полюбить. Также чтобы была возможность его изучения в различных возрастных группах. А не ставить телегу впереди лошади", - определил министр.

Напомним, с 16 января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой обслуживание потребителей во всех заведениях должно осуществляться именно по-украински.

За нарушение права на обслуживание государственным языком Уполномоченный или его представитель должны составить акт и объявить предупреждение. За повторное такое нарушение налагается штраф на предприятие (а не собственно на человека, который отказался использовать государственный язык) в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов (5100 - 6800 грн). Но штрафовать нарушителей смогут только с июля 2022 года.