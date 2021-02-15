Двух похитителей Луценко и Вербицкого будут судить заочно

В суд направлен первый обвинительный акт в "деле Майдана" по результатам специального (заочного) досудебного расследования.

Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Так, предъявлено обвинение двум гражданским лицам, объявленным в международный розыск за совершение в составе преступной организации похищения ночью 21 января 2014 года из Александровской клинической больницы г. Киева , пытки участников «Евромайдана» Луценко И.В., Вербицкого Ю.Т., дальнейшее умышленное убийство последнего, а также за незаконное воспрепятствование проведению собрания, демонстраций", - говорится в сообщении.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, пп. 3,12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 УК Украины.

В ГБР считают, что дача судом правовой оценки действиям обвиняемых при их отсутствии по процедуре специального судебного производства обеспечит реализацию неотвратимости ответственности за совершение преступлений, направленных на препятствование проведению акций протеста в 2013-2014 годах.

Напомним, 10 марта прошлого года правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении активиста Игоря Луценко, которые состоялись в январе 2014 года.

На следующий день произошло задержание еще одного подозреваемого. Им оказался житель Белой Церкви. Во время Революции Достоинства он вошел в преступную группировку из девяти "титушек", организованную для похищения и запугивания активистов.

В августе ГБР завершило расследование. 28 декабря 2020 года прокуратура направила в суд четвертое дело о похищении и пытках Вербицкого и Луценко и убийстве Юрия Вербицкого. Обвиняемые - Сергей Мысливый и Иван Новотный.