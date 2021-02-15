Украинская делегация подписала в ОАЭ меморандумы и контракты на $ 3 млрд, - Офис президента

Речь идет о сотрудничестве в области обороны, аграрной сфере и других отраслях.

Украинская делегация подписала в Объединенных Арабских Эмиратах меморандумы и контракты на сумму от трех миллиардов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность. Планируется также внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги.

Также были подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины.

Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.

Наряду с этим 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala.

Как сообщалось, 14-15 февраля президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой с официальным визитом находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Во время визита подписан ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами. В частности, "Укроборонпром" подписал в ОАЭ соглашение на $ 1 млрд.