Шабунин: власть готовит новую попытку уволить Сытника

"Увольнение Сытника - личное решение Владимира Зеленского".

Шабунин: власть готовит новую попытку уволить Сытника
Фото: Анна Стешенко

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что власть готовит новую попытку уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Сегодня КМУ проголосовал законопроект, которым увольняет действующего директора НАБУ. Соответствующая правка (об увольнении Сытника) по устному предложению одного из министров была добавлена к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ... По нашей информации, увольнение Сытника - личное решение Владимира Зеленского. Таким образом последний отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19", - утверждает Шабунин.

По его данным, по новой процедуре директора НАБУ определять конкурсная комиссия из девяти человек. Троих из них будет делегировать Совет национальной безопасности и обороны, еще шестерых - Кабинет министров (трое из них должны быть международными экспертами).

По мнению Шабунина, это будет гарантировать президенту Зеленскому избрание подконтрольного ему директора.

Напомним, что в начале 2020 года в Верховной Раде собирались рассмотреть постановление об увольнении Сытника через признание виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией. На рассмотрение депутатов оно так и не попало.

В августе 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ. Несмотря на это, Сытник остался в должности, поскольку отмена указа не означала прекращения полномочий директора НАБУ.

По действующему законодательству уволить Сытника просто так нельзя.

Для этого нужно его личное желание, переход на другую должность, достижение 65 лет, тяжелая болезнь, смерть или обвинительный приговор.

Верховная Рада может уволить директора НАБУ также в случае эмиграции, несоответствия ограничениям относительно совместительства, несвоевременного представления декларации о доходах, получения гражданства другого государства, отрицательного заключения аудита, наличия задолженности по уплате алиментов.

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