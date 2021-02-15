Тимошенко: людей обманули...

По словам политика, минимальная цена кубометра газа сегодня превышает 9 гривен, несмотря на заявленные 6,99 грн/куб.м.

Тимошенко: людей обманули в платежках за газ
Фото: скрін відео

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что власть скрыла реальную цену газа, разделив платежки на две части. Минимальная цена кубометра газа сегодня превышает 9 гривен. Об этом она заявила во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов, продемонстрировав платежки за газ, которые получили люди в разных регионах Украины.

«Нам говорили, что люди не заплатят более 6 гривен 99 копеек. Но это не соответствует действительности, так как платежки из регионов говорят, что никаких 6 гривен 99 копеек нет. Хотя и эта цена - это колоссальная спекуляция», - возмутилась Юлия Тимошенко.

Кроме того, по ее словам, в Украине начала действовать коррупционная схема, которая работает на продаже природного газа.

«Неизвестно, откуда взялись какие-то маленькие коммерческие предприятия, которые продают природный газ по спекулятивным ценам «налево». Мы не государственный аудит и не Генеральная прокуратура, но мы обнаружили множество таких предприятий, которые продают людям газ втридорога», - отметила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко убеждена, что отечественный газ вполне реально продавать по 2,5 гривны, а газ из хранилищ - по 3 гривны.

Она подчеркнула, что у парламента есть все возможности навести порядок в тарифном вопросе.

«Мы подали законопроект 4680. Только две фракции - «Слуга народа» и «Европейская солидарность» - не подписались за его ускоренное рассмотрение. Если они подпишут - у людей очень быстро будет газ по 3 гривны. Я думаю, это стоит того, чтобы напрячься и сделать что-то на пользу людям», - отметила Юлия Тимошенко.

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