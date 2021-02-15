Порошенко требует вернуть контрснайперские группы и дать ВСУ право на ответный огонь

Экс-президент напомнил, что с начала года погибли 13 военнослужащих.

Порошенко требует вернуть контрснайперские группы и дать ВСУ право на ответный огонь
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» требует вернуть подразделения Вооруженных Сил Украины на позиции, с которых они были отведены в процессе так называемого «разведения сил». Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер партии, экс-президент Петр Порошенко. Он также отметил, что право открывать ответный огонь должно быть передано руководителям подразделений, а контрснайперские группы должны немедленно вернуться на линию соприкосновения.

«Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы тем, что нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь на роSSийские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить Министра обороны для того, чтобы он отчитался, какое количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю», - сказал лидер «Европейской Солидарности».

«Президент информировал общество о 200 дней тишины, создавая мираж близкого мира. Сейчас власти признали, что перемирие - фикция. На самом деле идет война, гибнут наши воины. Только с начала года погибли 13 бойцов», - отметил Порошенко.

«Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Так же вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами. Наши воины погибают от снайперского огня», - констатирует Порошенко.

Он призвал также принять необходимые изменения в бюджет для увеличения денежного довольствия военнослужащим.

«Хотел бы также вернуться к вопросу миротворческой миссии по мандату СБ ООН на линии соприкосновения, на оккупированной территории, контролируемом участке украинско-роSSийской границы. В свое время мы это включили в программу действий немецкого правительства, и на сегодня рассмотреть это надо на СНБО», - отметил Порошенко.

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