НАПК вызвало Симоненко, Томенко и руководителей еще семи партий из-за вероятного нарушения отчетности

Также в НАПК пригласили распорядителей трех избирательных фондов.

НАПК вызвало Симоненко, Томенко и руководителей еще семи партий из-за вероятного нарушения отчетности
Фото: liga.net

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в течение этой недели (с 15 по 19 февраля) приглашает 12 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий:

  • Николай Томенко ("Общественное движение Николая Томенко «Рідна країна»");
  • Петр Симоненко ("Коммунистическая партия Украины")
  • Виктор Ларченко ("Народные инициативы Александра Фельдмана");
  • Александр Касянюк ( "Оппозиционный блок")
  • Геннадий Лагута ("Партия Игоря Колыхаева «Нам здесь жить!»");
  • Андрей Киселев ("Альянс за социальную справедливость")
  • Екатерина Одарченко ("Национальная платформа")
  • Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия")
  • Евгений Герасименко ("Левая оппозиция").

Также относительно возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности пригласили распорядителей избирательных фондов:

  • Михаила Пригоду (Избирательный фонд на должность главы Водянской сельской объединенной территориальной общины Пригоды Михаила)
  • Василия Присяжного (Избирательный фонд кандидата в депутаты Новогродовского городского совета Покровского района Донецкой области Василия Ивановича Присяжного)
  • Василия Скляренко (Избирательный фонд кандидата на должность городского головы Скляренко Василия Ивановича).

Напомним, на прошлой неделе НАПК установило нарушения в отчетах трех партий. Нарушения были выявлены в финансировании "Радикальной партии Олега Ляшко", "Доверяй делам" и "Силы людей".

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