НАПК вызвало Симоненко, Томенко и руководителей еще семи партий из-за вероятного нарушения отчетности
Также в НАПК пригласили распорядителей трех избирательных фондов.
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в течение этой недели (с 15 по 19 февраля) приглашает 12 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине".
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий:
- Николай Томенко ("Общественное движение Николая Томенко «Рідна країна»");
- Петр Симоненко ("Коммунистическая партия Украины")
- Виктор Ларченко ("Народные инициативы Александра Фельдмана");
- Александр Касянюк ( "Оппозиционный блок")
- Геннадий Лагута ("Партия Игоря Колыхаева «Нам здесь жить!»");
- Андрей Киселев ("Альянс за социальную справедливость")
- Екатерина Одарченко ("Национальная платформа")
- Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия")
- Евгений Герасименко ("Левая оппозиция").
Также относительно возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности пригласили распорядителей избирательных фондов:
- Михаила Пригоду (Избирательный фонд на должность главы Водянской сельской объединенной территориальной общины Пригоды Михаила)
- Василия Присяжного (Избирательный фонд кандидата в депутаты Новогродовского городского совета Покровского района Донецкой области Василия Ивановича Присяжного)
- Василия Скляренко (Избирательный фонд кандидата на должность городского головы Скляренко Василия Ивановича).
Напомним, на прошлой неделе НАПК установило нарушения в отчетах трех партий. Нарушения были выявлены в финансировании "Радикальной партии Олега Ляшко", "Доверяй делам" и "Силы людей".