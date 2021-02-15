НАПК вызвало Симоненко, Томенко и руководителей еще семи партий из-за вероятного нарушения отчетности

Также в НАПК пригласили распорядителей трех избирательных фондов.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в течение этой недели (с 15 по 19 февраля) приглашает 12 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий:

Николай Томенко ("Общественное движение Николая Томенко «Рідна країна»");

Петр Симоненко ("Коммунистическая партия Украины")

Виктор Ларченко ("Народные инициативы Александра Фельдмана");

Александр Касянюк ( "Оппозиционный блок")

Геннадий Лагута ("Партия Игоря Колыхаева «Нам здесь жить!»");

Андрей Киселев ("Альянс за социальную справедливость")

Екатерина Одарченко ("Национальная платформа")

Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия")

Евгений Герасименко ("Левая оппозиция").

Также относительно возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности пригласили распорядителей избирательных фондов:

Михаила Пригоду (Избирательный фонд на должность главы Водянской сельской объединенной территориальной общины Пригоды Михаила)

Василия Присяжного (Избирательный фонд кандидата в депутаты Новогродовского городского совета Покровского района Донецкой области Василия Ивановича Присяжного)

Василия Скляренко (Избирательный фонд кандидата на должность городского головы Скляренко Василия Ивановича).

Напомним, на прошлой неделе НАПК установило нарушения в отчетах трех партий. Нарушения были выявлены в финансировании "Радикальной партии Олега Ляшко", "Доверяй делам" и "Силы людей".