Ткаченко: Медведчук не может владеть 25% акций канала "1+1"

По мнению министра, его доля составляет "четверть от четверти".

Ткаченко: Медведчук не может владеть 25% акций канала "1+1"
Фото: Макс Требухов

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на момент увольнения с телеканала "1+1" не имел информации о владении Виктором Медведчуком акциями телеканала. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"На момент моего ухода из «плюсов» (в 2019 году - ред.) о существовании «медведчуков» в акционерах через какие-то другие компании мне ничего известно не было", - отметил министр.

При этом он считает, что 25% акций, как сообщалось, Виктор Медведчук владеть не может.

"Он не владеет 24,66%. Четверть от четверти - насколько я могу судить по доступной информации... Сам Суркис владеет 25%. Если я правильно помню, Медведчук заявлял о том, что он владеет каким-то процентом от Суркиса. Очевидно, что это не может быть 25%", - считает Ткаченко. При этом он добавляет, что конкретной информацией не обладает.

Отметим, что ранее в интервью бизнесмен Игорь Коломойский говорил о том, что в 2015-2016 году переговоры о покупке 25% акций телеканала "1+1" с Игорем Суркисом проводил тогдашний президент Петр Порошенко. Но впоследствии он передумал.

А недавно стало известно, что глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук внес в декларацию за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной собственницей Bolvik Ventures Ltd (Британские Виргинские острова). Эта компания через цепь других фирм является владельцем 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1"- это указано в сообщении о структуре телеканала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года.

Также там сказано, что эту компанию контролирует бизнесмен Игорь Суркис, но о Медведчуке нет никакой информации. Другим совладельцем "1+1" указан олигарх Игорь Коломойский.

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