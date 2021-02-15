Харьковский городской совет планирует 24 февраля прекратить полномочия Кернеса

Мэр Харькова умер два месяца назад.

Харьковский городской совет планирует на следующей неделе прекратить полномочия мэра Геннадия Кернеса, который умер еще 17 декабря.

Об этом говорится в повестке дня сессии горсовета, которая состоится 24 февраля.

Первым вопросом в нем указано досрочное прекращение полномочий Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича.

Это решение городского совета необходимо для того, чтобы Верховная Рада могла объявить досрочные выборы в Харькове.

Согласно пункту 1 части 11 статьи 79 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", полномочия городского головы прекращаются досрочно, а умерший освобождается от должности со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт.

Напомним, Геннадий Кернес победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 декабря на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции, поэтому сейчас она не обязательна.

17 декабря Кернес умер.

Пока не избран новый мэр, его обязанности будет исполнять секретарь городского совета Игорь Терехов.