Харьковский городской совет планирует 24 февраля прекратить полномочия Кернеса

Мэр Харькова умер два месяца назад.

Харьковский городской совет планирует 24 февраля прекратить полномочия Кернеса
Фото: city.kharkov.ua

Харьковский городской совет планирует на следующей неделе прекратить полномочия мэра Геннадия Кернеса, который умер еще 17 декабря.

Об этом говорится в повестке дня сессии горсовета, которая состоится 24 февраля.

Первым вопросом в нем указано досрочное прекращение полномочий Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича.

Это решение городского совета необходимо для того, чтобы Верховная Рада могла объявить досрочные выборы в Харькове.

Согласно пункту 1 части 11 статьи 79 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", полномочия городского головы прекращаются досрочно, а умерший освобождается от должности со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт.

Напомним, Геннадий Кернес победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 декабря на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции, поэтому сейчас она не обязательна.

17 декабря Кернес умер.

Пока не избран новый мэр, его обязанности будет исполнять секретарь городского совета Игорь Терехов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем ониЗеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
Пожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозренияхПожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозрениях
Блок рекламы


Похожие новости
В Европе советуют не спешить передавать "Укрэнерго" и МГУ под МинэнергоВ Европе советуют не спешить передавать "Укрэнерго" и МГУ под Минэнерго
Витренко не планирует оставаться в Минэнерго первым заместителем министраВитренко не планирует оставаться в Минэнерго первым заместителем министра
Около трети депутатов смогли переизбраться в областные и городские советы, - ОПОРАОколо трети депутатов смогли переизбраться в областные и городские советы, - ОПОРА
Нацсовет обратится в суд, чтобы аннулировать лицензию ZIK и "112 Украина"Нацсовет обратится в суд, чтобы аннулировать лицензию ZIK и "112 Украина"
Мюнхенская конференция по безопасности состоится в онлайн-формате 19 февраляМюнхенская конференция по безопасности состоится в онлайн-формате 19 февраля
Корниенко заявил, что "Слуга народа" не планирует менять идеологию: "Это радикальный центризм"Корниенко заявил, что "Слуга народа" не планирует менять идеологию: "Это радикальный центризм"
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
Кравчук принял участие в заседании Совета безопасности ООН по ситуации на ДонбассеКравчук принял участие в заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Донбассе
Латвия закрыла границы до 25 февраляЛатвия закрыла границы до 25 февраля
Украина летом вновь обжалует полномочия РоSSии в ПАСЕ, - МезенцеваУкраина летом вновь обжалует полномочия РоSSии в ПАСЕ, - Мезенцева
Последние новости
Подгружаем последние новости