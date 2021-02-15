Глава МИД Перу ушла в отставку из-за тайной вакцинации от COVID-19

Министр иностранных дел Перу Элизабет Астет Родригес объявила об отставке из-за скандала, связанного с вакцинацией ряда политиков в стране еще до официального старта кампании прививок против коронавируса.

Об этом сообщает DW.

Свое решение тайно сделать еще в январе прививки Астет Родригес в воскресенье, 15 февраля, назвала "грубой ошибкой". Она объяснила свой поступок тем, что ряд лиц в кругу ее общения тогда имели положительный тест на коронавирус. Признать ошибку ее побудила ситуация с тайной вакцинацией экс-президента Перу, объяснила Родригес.

Бывший президент Перу Мартин Вискарра, как выяснилось, сделал себе прививку от коронавируса "досрочно" еще в октябре. До оставления поста главы государства политик заявлял, что привился в рамках клинических испытаний китайской вакцины компании Sinopharm. Однако университет в Лиме, ответственный за проведение этих испытаний, впоследствии опроверг эту информацию. 12 февраля из-за того же скандала покинула свой пост министр здравоохранения Перу Пилар Массетти.

В Перу с населением около 30 миллионов в настоящее время зарегистрировано около 43 700 летальных случаев, связанных с COVID-19. Это один из самых высоких показателей летальности от коронавируса в мире, отмечает агентство dpa. Официальная кампания вакцинации от коронавируса стартовала в стране в минувший вторник.

Перу должна была получить 1,77 миллиона доз вакцины от COVAX - глобального фонда доступа к вакцинам от коронавируса.

Как сообщалось, в Украине поставки вакцины AstraZeneca начнутся уже на этой неделе. Первую прививку планируется сделать на следующий день после того, как вакцина прилетит в Украину.