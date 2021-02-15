КМИС: рейтинг Зеленского - 22,7%, Порошенко - 18,3%

На третьем месте - Тимошенко.

КМИС: рейтинг Зеленского - 22,7%, Порошенко - 18,3%
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский выиграл бы первый тур президентских выборов, если бы они проводились в ближайшее время. Вторым стал бы его предшественник Петр Порошенко.

Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии в начале февраля.

Респондентам предложили список из 12 возможных кандидатов на выборах президента и предлагали указать, за кого бы они проголосовали.

Среди указанных кандидатов относительно больше всего голосов получил бы Зеленский, за которого проголосовали бы 22,7% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте оказался бы Порошенко - 18,3% среди тех, кто определился. На третьем месте - Юлия Тимошенко с показателем 14,5%.

Опрос проводился по заказу неназванного клиента, который и предложил список. В нем представители пророSSийской ОПЗЖ Юрий Бойко и Виктор Медведчук указаны как конкуренты на выборах и занимают соответственно четвертое (11,4%) и шестое места (5,1%).

Кроме того, КМИС указывает, что опрос проведен методом телефонных интервью. Это может влиять на результаты, поскольку такие респонденты более образованны и более состоятельны, чем респонденты face-to-face опросов.

"Поэтому рейтинги в исследованиях, проведенных различными методами, немного отличаются. Например, в телефонных опросах поддержка П.Порошенко несколько выше, чем в face-to-face опросе, а какие данные более точны - неизвестно, потому что не было переписи, и не известно распределение населения по образованию", - пояснили в КМИС.

Всего в опросе приняли участие 2 005 респондентов. Статистическая погрешность для показателей, близких к 25%, - 2,1%, для показателей, близких к 10% - 1,5%, для показателей, близких к 5% - 1,1%.

Напомним, что январский опрос КМИС, проведенный методом личного интервью, давал Зеленскому 22,1%, Порошенко - 13,7%, а Бойко - 13,5%.

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