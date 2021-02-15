В Киеве нашли и задержали бывшего замминистра "ДНР"

Мужчина работал политологом.

В Киеве нашли и задержали бывшего замминистра "ДНР"
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила одному из политологов о подозрении в работе на оккупационную администрацию в Донецкой области. По данным следствия, в 2014-2016 годах не указанный мужчина был заместителем "министра информации ДНР".

Об этом сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора.

"Он публично призывал население региона к поддержке официальной позиции руководства самопровозглашенной «ДНР». Также «чиновник» активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с РоSSийской Федерацией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах", - говорится в сообщении СБУ.

После работы в Донецке ему удалось незаметно вернуться на свободную территорию Украины и поселиться в Киеве. Здесь он начал работать политтехнологом и пиарить пророSSийские общественно-политические структуры.

Оперативники нашли его квартиру в Киеве и провели обыски, найдя компьютерную технику и доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Фото: СБУ

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Следственному судье подано ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Имени подозреваемого в сообщении нет, но СБУ обнародовала фотографию резюме с компьютера подозреваемого. Там указано, что в 2004-2006 годах он был основателем украинского филиала Института стран СНГ, в 2004-2005 годах работал в партии "Держава", а до Революции Достоинства - в Партии регионов.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

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