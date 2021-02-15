На выборах в Косово победили левые националисты

На участки пришли 47% избирателей.

На выборах в Косово победили левые националисты
Фото: ЕРА/UPG

На досрочных парламентских выборах в Косово больше всего голосов получила левонационалистическая партия "Самоопределение" (Vetevendosje). Лидер партии Альбин Курти заявил, что она будет иметь 55 из 120 мест в парламенте, передает Радио Свобода.

По словам Курти, основной задачей будущего правительства будет борьба с коррупцией. Что касается отношений с Сербией, - Курти подчеркнул, что "компромиссов не будет". Лидер не уточнил, с кем "Самоопределение" планирует сформировать коалицию. По мнению обозревателей, его партия вероятно будет иметь поддержку национальных меньшинств.

Согласно Конституции, национальные меньшинства имеют 20 мест в парламенте, в том числе 10 принадлежат сербам.

На избирательные участки пришли 47% из 1,8 миллиона избирателей. Причиной низкой явки стала плохая погода и разочарование избирателей частыми выборами, после которых нет существенных изменений, а экономический кризис постоянно углубляется.

Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Республику признали 110 государств, в том числе большинство стран Европейского союза, США, Канада и др. Не признают ее, в частности, Сербия, РоSSия, Китай и Украина.

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