На выборах в Косово победили левые националисты

На досрочных парламентских выборах в Косово больше всего голосов получила левонационалистическая партия "Самоопределение" (Vetevendosje). Лидер партии Альбин Курти заявил, что она будет иметь 55 из 120 мест в парламенте, передает Радио Свобода.

По словам Курти, основной задачей будущего правительства будет борьба с коррупцией. Что касается отношений с Сербией, - Курти подчеркнул, что "компромиссов не будет". Лидер не уточнил, с кем "Самоопределение" планирует сформировать коалицию. По мнению обозревателей, его партия вероятно будет иметь поддержку национальных меньшинств.

Согласно Конституции, национальные меньшинства имеют 20 мест в парламенте, в том числе 10 принадлежат сербам.

На избирательные участки пришли 47% из 1,8 миллиона избирателей. Причиной низкой явки стала плохая погода и разочарование избирателей частыми выборами, после которых нет существенных изменений, а экономический кризис постоянно углубляется.