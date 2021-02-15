В Европе советуют не спешить передавать "Укрэнерго" и МГУ под Минэнерго

Европейское энергетическое сообщество отмечает, что потенциальные риски могут быть связаны с независимостью операторов и предотвращением конфликта интересов с существующей деятельностью новых акционеров.

В секретариате Европейского энергетического сообщества советуют не спешить с передачей "Укрэнерго" и "Магистральных газопроводов Украины", являющегося владельцем Оператора ГТС, из управления Минфином в управление Минэнергетики.

Об этом говорится в письме ЕЭС, копия которого находится в распоряжении LB.UA.

В письме отмечается, что перед принятием решения нужно выявить и смягчить риски, связанные с передачей права собственности на операторов газотранспортных и электрических сетей в Украине, в частности, чтобы избежать повторной сертификации GTSO (Оператора ГТС) и разрешить быструю сертификацию Укрэнерго.

Потенциальные риски, отмечают в ЕЭС, могут касаться независимости операторов и избежания конфликта интересов с существующей деятельностью новых акционеров, связанной с энергетическими рынками. Они также могут касаться автономии и жизнеспособности операторов с точки зрения финансовых ресурсов и контроля над активами.

Кроме того, министерство представило запланированную передачу как "оптимизацию", не объясняя значение этой концепции, отмечается в письме.

"Потенциальные проблемы разнообразны и требуют проведения всестороннего обследования, которое должна проводить украинская власть, чтобы иметь первостепенное значение и, в конечном счете, заменить запрос на повторную сертификацию; эти проблемы нужно определить, обсудить и, при необходимости, решить, прежде чем двигаться вперед с любым трансфером", - отмечают в ЕЭС.

Также предлагается сделать дорожную карту процесса, чтобы определять сроки и ответственность за необходимые изменения первичного и вторичного законодательства.

Напомним, 13 января стало известно, что временный и.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает Кабмину передать государственные пакеты акций ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртранснафта" и ОАО "Кировоградгаз" Министерству энергетики Украины.

В настоящее время 100% акций "Укрэнерго" и "Магистральных газопроводов Украины" принадлежат Министерству финансов. НАК "Нафтогаз Украины" владеет 100% акций "Укртранснафты" и 50 + 1% акций "Кировоградгаза".

Первый заместитель генерального директора "Укртранснафты", ныне и.о. директора компании Андрей Пасишник заявил, что решение о передаче акций "Укрнафты" не соответствует действующему законодательству, а действия Витренко, по его словам, вводят в заблуждение Кабинет Министров.

В "Нафтогазе" заявили, что передача "Укртранснафты" в управление Министерства энергетики разрушит базовые принципы корпоративного управления, грозит кросс-дефолтом по обязательствам группы на 64 млрд гривен и ставит под угрозу дальнейший выход "Нафтогаза" на IPO.

В январе Кабмин перевел в управление правительства "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три теплоэлектроцентрали. Кабмин также поручил Минэкономики, Минэнерго и Минфину разработать решение о передаче в управление Минэнерго государственных компаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка".