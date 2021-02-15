В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков "ДНР"

Ранения боевика якобы были не тяжелыми.

В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков "ДНР"
Сергій Попов
Фото: novosti.dn.ua

В подконтрольной группировке "ДНР" Горловке произошел взрыв под автомобилем командира батальона "народной милиции" "ДНР". Взрыв произошел примерно в 8:00 утра по местному времени (7:00 по Киеву), сообщают "Новости Донбасса".

По сообщению роSSийских СМИ, речь идет о комбате боевиков Сергее Попове по прозвищу "Длинный". Он жив и доставлен в больницу. Ранения боевика якобы были не тяжелыми. Ему осколками посекло ноги и бедро. У него шок первой степени, Попова оперируют.

Как утверждается, в машину боевика было заложено самодельное взрывное устройство.

Один из боевиков Даниил Бессонов написал, что взрыв произошел, когда "Длинный" вез дочь в школу. Она тоже пострадала и находится в больнице.

Напомним, 31 августа 2018 года смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка получил главарь "ДНР" Александр Захарченко. Он возглавлял роSSийскую оккупационную администрацию в Донецкой области с 2014 года. Разведка Минобороны заявила, что убийство Захарченко организовала ФСБ РоSSии.

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