Умер посол Украины в Китае

Умер посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Печальная новость ... На 65-м году жизни умер Посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким", - написал Кулеба в Twitter вечером 14 февраля.

По информации ZN.UA причиной смерти дипломата стал обширный инфаркт .

Камышев родился в 1956 году, в советские времена работал в Минуглепроме УССР.

В Министерство иностранных дел независимой Украины пришел в 1994 году. В том же году получил должность первого секретаря, советника посольства Украины в Египте. В 1998-2000 годах был временным поверенным в Ливане и Сирии, возглавлял дипломатическую миссию в Бейруте.

Затем несколько лет работал в Киеве , а с 2004-го по 2009 год возглавлял посольство в Китае и по совместительству представлял интересы Украины в Монголии и КНДР .

При Януковиче около года был заместителем министра Кабинета Министров, а затем три года работал заместителем руководителя секретариата Кабмина. Был уволен с должности в апреле 2014 года.