ГБР открыло дело из-за гибели трех военнослужащих на Донбассе

"Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов".

ГБР открыло дело из-за гибели трех военнослужащих на Донбассе

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих состава Объединенных сил на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского.

Пресс-служба ГБР сообщает, что уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Отмечается, что руководство Бюро держит расследование данного уголовного производства на личном контроле и выражает свои соболезнования родным и близким бойцов.

"Смерть военнослужащих на контролируемой территории - большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов", - отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ТУ ГБР в г. Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, сегодня, 14 февраля, около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибло трое военных.

В Офисе президента сообщили их имена. Погибшие - военнослужащие 5-й БТГр 59-й ОМПБр капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели военных.

На месте трагедии по поручению Президента уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Президент заявил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем ониЗеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Сепаратисты хотят сорвать прекращение огня. Мы не дадим, - ЗеленскийСепаратисты хотят сорвать прекращение огня. Мы не дадим, - Зеленский
Блок рекламы


Похожие новости
Кравчук призвал давать ответ "на каждый выстрел противника на Донбассе"Кравчук призвал давать ответ "на каждый выстрел противника на Донбассе"
Из-за гибели бойцов на Донбассе в Кременчуге объявили двухдневный траурИз-за гибели бойцов на Донбассе в Кременчуге объявили двухдневный траур
На Донбассе трое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве: все погиблиНа Донбассе трое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве: все погибли
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе "обучение боевиков с боевой стрельбой в зоне безопасности"Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе "обучение боевиков с боевой стрельбой в зоне безопасности"
США могут сыграть ключевую роль в прекращении войны на Донбассе, - ЕрмакСША могут сыграть ключевую роль в прекращении войны на Донбассе, - Ермак
Допрос Сытника и Калужинского отменили из-за "позднего возвращения из Брюсселя"Допрос Сытника и Калужинского отменили из-за "позднего возвращения из Брюсселя"
Офис генпрокурора вызывает на допрос Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова, - БутусовОфис генпрокурора вызывает на допрос Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова, - Бутусов
Телеканал "112 Украина" проверят из-за эфира с СимоненкоТелеканал "112 Украина" проверят из-за эфира с Симоненко
На Донбассе оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огняНа Донбассе оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня
Под ОАСК с дымовыми шашками протестовали из-за отмены переименования Московского проспекта в честь БандерыПод ОАСК с дымовыми шашками протестовали из-за отмены переименования Московского проспекта в честь Бандеры
Последние новости
Подгружаем последние новости