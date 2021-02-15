ГБР открыло дело из-за гибели трех военнослужащих на Донбассе

"Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов".

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих состава Объединенных сил на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского.

Пресс-служба ГБР сообщает, что уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Отмечается, что руководство Бюро держит расследование данного уголовного производства на личном контроле и выражает свои соболезнования родным и близким бойцов.

"Смерть военнослужащих на контролируемой территории - большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов", - отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ТУ ГБР в г. Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, сегодня, 14 февраля, около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибло трое военных.

В Офисе президента сообщили их имена. Погибшие - военнослужащие 5-й БТГр 59-й ОМПБр капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели военных.

На месте трагедии по поручению Президента уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Президент заявил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.