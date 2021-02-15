Кравчук призвал давать ответ "на каждый выстрел противника на Донбассе"

"Мы не можем делать вид, и сказать, что мы придерживаемся режима тишины, а они стреляют".

Кравчук призвал давать ответ "на каждый выстрел противника на Донбассе"
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что на каждый выстрел противника на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

"Стреляют на Донбассе? Стреляют. Убивают? Убивают. Мы не можем делать вид, и сказать, что мы придерживаемся режима тишины, а они стреляют, а мы вот такие добрые, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ", - цитирует Кравчука "Интерфакс-Украина".

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ заявил, что "наши недруги в Украине, которые едут в Кремль, для того, чтобы договариваться с Путиным, как мешать Украине строить независимое государство, должны отвечать перед украинским народом и законом".

Неделю назад глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук прихвал ВСУ зеркально отвечать на обстрелы боевиков.

"Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Чего мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки - это признак нашей слабости", - пояснил Леонид Кравчук.

Напомним, сегодня у Новолуганского трое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве, все погибли.

Вследствие вражеских обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе 11 февраля были убиты двое украинских защитников.

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