Из-за гибели бойцов на Донбассе в Кременчуге объявили двухдневный траур

В Кременчуге Полтавской области 15 и 16 февраля объявили траур по погибшим в воскресенье на Донбассе военнослужащим.

Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

"Сегодня у нас печальные новости с фронта. Погибли двое кременчужан: Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко ... Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура", - написал Малецкий в фейсбуке.

Как сообщалось, сегодня недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. Погибли военнослужащие 5-й БТГр 59-й ОМПБр капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции объединенных сил для установление всех обстоятельств гибели военных.