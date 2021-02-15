Оккупанты обстреляли позиции ООС близ Водяного

Трое украинских военных погибли, подорвавшись у Новолуганского.

Оккупанты обстреляли позиции ООС близ Водяного
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Сегодня, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны пророSSийских боевиков.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Вечером в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Водяного, что на Приазовье.

"На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. Командование операцией Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

Как сообщалось, сегодня погибли военнослужащие 5-й БТГр 59-й ОМПБр капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции объединенных сил для установление всех обстоятельств гибели военных.

На месте трагедии по поручению Президента уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Президент заявил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.

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