Поляков попросили "сохранять здравый смысл" после ослабления карантина

Вице-министр здоровья Польши Вальдемар Краска призвал поляков сохранять здравый смысл и соблюдать правила санитарной безопасности после ослабления карантина.

Об этом пишет Польское радио.

Политик заявил, что был встревожен фотографиями из Закопане, на которых видно толпы людей.

"Я был шокирован фотографиями из Закопане, со знаменитой улицы Крупувки. Толпы людей, где большинство не имеет на себе масок. Это может закончиться очень плохо. Я действительно призываю людей, чтобы они сохраняли здравый смысл. Ведь такое безответственное поведение опасно не только для нас, но также для наших родных, близких. Мы приедем из Закопане домой к своим родным, дедушкам и бабушкам, и будем представлять для них смертельную опасность", - сказал он.

"Когда я слышу, что туристы в Закопане говорят о том, что нет ни одного вируса, то хочу пригласить таких туристов в польские больницы, где лежат пациенты под аппаратами ИВЛ. Это страшная картина".

Напомним, в Польше с 12 февраля ослаблены противоэпидемические меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

В частности, гостиницам позволили открыться с заполнением на 50%, рестораны гостиниц останутся закрытыми - еду будут доставлять в номера. Кинотеатры и театры, филармонии и оперы также открывают при условии соблюдения санитарного режима и заполнения только на 50%.

Разрешается также заниматься спортом на открытых площадках и теннисных кортах. Разрешена работа бассейнов и горнолыжных трасс.