Во время визита Зеленского в ОАЭ подписан еще ряд двусторонних документов

Подписаны документы в сфере борьбы с терроризмом, налогов, сельского хозяйства и туризма.

Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты подписан ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

В частности, был подписан Протокол между правительствами Украины и ОАЭ о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.

Реализация этого документа ослабит фискальную нагрузку на субъекты хозяйствования, способствовать деловой активности и активизирует хозяйственную деятельность.

Кабинет Министров Украины и правительство ОАЭ подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом, которое будет иметь значительное влияние на улучшение двустороннего партнерства в области безопасности и контртеррористической деятельности, а также регулировать специфические вопросы такого партнерства между странами.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ призван поощрять ответственные иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией.

Подписание этого документа окажет положительное влияние на сотрудничество между Украиной и ОАЭ в области продовольственной безопасности и увеличения объемов двусторонней торговли.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и Министерством экономики ОАЭ , который имеет целью активизировать сотрудничество в туристической отрасли и увеличит двусторонний пассажиропоток.

Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ предусматривает обмен опытом по использованию и охране сельскохозяйственных земель, сохранения, воспроизводства и повышения плодородия почв, внедрения и совершенствования электронных услуг в сфере землеустройства, мониторинга экологического состояния земель и почв в результате влияния изменения климата и негативных процессов.