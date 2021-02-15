Тарифы на медицинские услуги в Украине станут выше

В Украине вырастут тарифы на медицинские услуги. Некоторые виды медуслуг станут вдвое дороже, говорят в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

В Украине в два раза вырастут тарифы на медицинские услуги

Одной из самых дорогих будет медицинская помощь в неонатологии. Выхаживание недоношенных младенцев требует высоких технологий и очень высокой квалификации от медперсонала. Поэтому и стоить такая процедура очень дорого. В частности, выхаживание младенца, родившегося с весом 1500 граммов, будет стоить 135 000 гривен. Сейчас стоимость этой процедуры составляет от 20 700 до 98 500 гривен.

Станет также выше и плата за роды. Они будут стоить не 8000 гривен, как сейчас, а 10000. Правда, эта цена очень условна. Ведь в сложных случаях роды могут стоить и до 100 000 гривен, и простые - дешевле 8000.

В Украине в два раза вырастут тарифы на медицинские услуги

Тарифы на медицинские услуги вырастут и в стоматологии. Там становится все меньше бесплатных услуг. Но некоторые из них все же до сих пор остаются такими. Пульпит должны пролечить бесплатно. Так же безвозмездно должны оказать помощь при переломе зуба, невралгии тройничного нерва, химическом ожоге слизистой оболочки рта, слюнокаменной болезни, фурункуле или карбункуле, травме мягких тканей челюстно-лицевой области.

При этом установка брекетов и протезирование бесплатными не будут. За них придется платить.

Впрочем, правительство обещает, что высокие тарифы на медицинские услуги будет чем оплачивать. Так, уже через три года в Украине прогнозируют минимальную зарплату в размере 7665 гривен.


Марченко Любов, Тудей

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