Суд изменил меру пресечения подозреваемому в убийстве Амины Окуевои, - СМИ

Игоря Редькина отправили под домашний арест.

Суд изменил меру пресечения подозреваемому в убийстве Амины Окуевои, - СМИ
Фото: lb.ua

Апелляционный суд изменил меру пресечения Игорю Редькину, которого подозревают в убийстве добровольца Амины Окуевой.

Об этом информирует Громадское со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Мера пресечения изменена с содержания под стражей на домашний арест.

Адвокат Редькина пока информацию не прокомментировал.

"Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, в частности Андрею Кравченко. Последнего подозревают, по меньшей мере, в трех убийствах, как и самого Редькина", - говорится в сообщении.

Напомним, Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Участвовала в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев. 30 октября 2017 года под Киевом автомобиль Окуевой расстреляли. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу.

На начало 2020 года полиция задержала человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденной на автомате возле места преступления. Как оказалось, его подозревали в причастности к нескольким другим громким убийствам, в том числе директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).

На момент задержания в январе 2020 года подозреваемый в убийстве Окуевой Игорь Редькин был под личным обязательством, позже его взяли под стражу.

Национальная полиция установила вероятного заказчика убийства Амины Окуевой. По данным следствия, это 44-летний чеченец, гражданин РоSSии, который нашел на территории Украины киллеров, которые согласились совершить преступление.

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