У Президента назвали имена украинских военных, погибших сегодня у Новолуганского

Зеленский дал поручение министру обороны и Главнокомандующему ВСУ срочно прибыть в зону проведения операции Объединенных сил.

В Офисе Президента Украины назвали имена украинских военных, которые погибли сегодня, 14 февраля, возле Новолуганского на Донбассе.

Это военнослужащие 5-й БТГр 59-й ОМПБр капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

В то же время Президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции Объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели военных.

На месте трагедии по поручению Президента уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

"Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.

Глава государства также выразил соболезнования родным и близким бойцов.

Напомним, 11 февраля, в день визита на Донбасс президента Заленского, вследствие вражеских обстрелов в зоне боевых действий были убиты двое украинских защитников.