В ВСУ зафиксирован 21 новый случай коронавируса

Сейчас в ВСУ ковидом болеет 540 человек.

В ВСУ зафиксирован 21 новый случай коронавируса
Фото: Київрада

За минувшие сутки, 13 февраля, в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 4 человека. В 59-й военный мобильный госпиталь - 2 военнослужащих, в Мукачевский и Черновицкий военный госпиталь - по 1 военному.

Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение.

Всего по состоянию на 14 февраля в Вооруженных Силах Украины ковидом болеет 540 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 15 433 человек, летальных случаев - 44.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 86 человек.

Напомним, 13 февраля в Украине зарегистрировано 3 094 новых случаев коронавирусной болезни. Зафиксировано 45 летальных случаев.

За сутки госпитализированы 1 917 человек, из больниц выписаны 2 439 человек, выздоровели 2 002 человека и осуществлено 19 211 тестирований: в частности, методом ПЦР - 15 576 и методом ИФА - 3 635.

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