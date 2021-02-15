В Косово проходят третьи за последние три года парламентские выборы

За 120 мест в парламенте борются 1 079 кандидатов из 28 политических сил.

В Косово проходят третьи за последние три года парламентские выборы
Фото: ЕРА/UPG

В воскресенье, 14 февраля, в Косове проходят третьи за последние три года парламентские выборы.

Об этом пишет Reuters.

В декабре 2020 года Конституционный суд принял решение о незаконности голосования за назначение правительства Авдуллы Хоти.

Согласно опросу, партия "Vetevendosje" получит от 45% до 55% голосов среди этнических албанцев, составляющих 90% из 1,9 миллиона населения. Это почти вдвое больше, чем результат выборов 2019 года, однако для партии все еще может понадобиться партнер для коалиции.

Лидер партии Альбин Курти, который занимал пост премьер-министра в течение пяти месяцев 2020 года, обязался бороться с коррупцией и не идти на компромиссы в диалоге с Сербией.

"Vetevendosje" может объединиться или с правящей Демократической лигой Косово, или с оппозиционной Демократической партией Косово, или с Альянсом за будущее Косово.

Фото: ЕРА/UPG

"Перед нами стоит много проблем, у нас есть проблема с Сербией, ситуацией с пандемией и укреплением государства", - отметил после голосования глава Альянсом за будущее Косово Рамуш Харадинай.

Фото: ЕРА/UPG

Как пишет Украинская правда, за 120 мест в парламенте борются 1 079 кандидатов из 28 политических сил. Большинство партий-участниц гонки - албанские, но есть и те, которые представляют национальные меньшинства.

В частности, три партии, участвующие в выборах, представляют сербскую общину Косово: Сербский список, Общественная инициатива "За свободу, справедливость и выживания" и Сербский демократический альянс.

Из общего количества 120 мест в парламенте Косово 20 отведено для депутатов от национальных меньшинств, из них 10 - для сербов, и еще 10 - для представителей других национальных общин, проживающих в Косово.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Отметим, выборы происходит на фоне суда над бывшим президентом Косово Хашимом Тачи.

Напомним, в прошлом году в ноябре Тачи арестовали и перевели в центр содержания под стражей Трибунала по Косово в Гааге. Его обвиняют в преступлениях против человечества и в военных преступлениях в ходе сербско-албанского конфликта 1998-1999 годов.

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