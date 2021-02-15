"Укроборонпром" подписал в ОАЭ соглашение на $ 1 млрд

Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром” Юрий Гусев подписал соглашения о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более 1 млрд долларов.

Подписание соглашений состоялось в рамках официального визита Президента Украини Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты, сообщила пресс-служба ОПУ.

Соглашения подписаны с Tawazun Economic Council и EDGE Group.

Фото: пресс-служба ОПУ

Соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться и развивать передовые технологии.

"EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины относительно сотрудничества, обмена и получения взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", - сказал генеральный и управляющий директор EDGE Его Превосходительство Фейсал Аль Баннаи.

Напомним, во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты подписан ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами.

Подписаны документы в сфере борьбы с терроризмом, налогообложения, сельского хозяйства и туризма.