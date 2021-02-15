Украина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиапространстве с ЕС, - Боррель

Заключение соглашения ожидается в ближайшее время.

Украина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиапространстве с ЕС, - Боррель
Фото: Facebook-страница Дениса Шмыгаля

Украина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом.

Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель, написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"В ближайшее время ожидаем и заключения соглашения об общем авиационном пространстве", - написал глава украинского правительства.

Общее авиационное пространство с ЕС будет означать больше рейсов между Украиной и ЕС (в частности, больше новых направлений), отметил Шмыгаль.

Это, в свою очередь, будет способствовать развитию украинской авиации, туристической отрасли и окажет в целом положительный эффект на экономику.

Напомним, переговоры о совместном авиационном пространстве Украины и ЕС вели еще с 2007 года. В ноября 2013 года Украина и ЕС предварительно подписали соглашение о едином авиационном пространстве, которое позволяет всем европейским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Украину из любой точки Европы и наоборот. Также это предполагает снятие ограничений на количество рейсов между Украиной и странами Евросоюза.

В марте 2014 года ЕС отложил подписание соглашения об "открытом небе" с Украиной из-за незавершенного Евросоюзом процесса внутреннего согласования редакции определения "территория" в контексте вопроса Гибралтара.

Обсуждалась возможность подписать соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС во время саммита Украина - ЕС. Однако по результатам встречи документ подписан не был.

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