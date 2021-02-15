Заместитель пресс-секретаря Джо Байдена подал в отставку

В Белом доме объявили об отставке заместителя пресс-секретаря президента США Ти Джей Дакли, которого обвинили в угрозах журналистке.

Об этом пишет Немецкая волна со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.

"Мы преданно стараемся каждый день соответствовать установленным президентом стандартам в отношении к другим с достоинством и уважением (...) в наших словах и действиях", - говорится в ее заявлении.

Дакло написал в Twitter , что "никакими словами нельзя описать мое сожаление, мое смущение и мое отвращение к собственному поведению".

Еще в пятницу, 12 февраля, Белый дом отстранил представителя от работы на неделю без начисления зарплаты, и это решение вызвало критику в медиа-среде.

Согласно сообщениям СМИ , Дакло угрожал, что "уничтожит" репортера сайта Politico и ее репутацию. Перед тем журналистка задала вопрос об отношениях Дакло и репортера новостного сайта Axios.