Заместитель пресс-секретаря Джо Байдена подал в отставку

Ти Джей Дакли угрожал "уничтожить" журналистку.

Заместитель пресс-секретаря Джо Байдена подал в отставку
Фото: wall.alphacoders.com

В Белом доме объявили об отставке заместителя пресс-секретаря президента США Ти Джей Дакли, которого обвинили в угрозах журналистке.

Об этом пишет Немецкая волна со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.

"Мы преданно стараемся каждый день соответствовать установленным президентом стандартам в отношении к другим с достоинством и уважением (...) в наших словах и действиях", - говорится в ее заявлении.

Дакло написал в Twitter, что "никакими словами нельзя описать мое сожаление, мое смущение и мое отвращение к собственному поведению".

Еще в пятницу, 12 февраля, Белый дом отстранил представителя от работы на неделю без начисления зарплаты, и это решение вызвало критику в медиа-среде.

Согласно сообщениям СМИ, Дакло угрожал, что "уничтожит" репортера сайта Politico и ее репутацию. Перед тем журналистка задала вопрос об отношениях Дакло и репортера новостного сайта Axios.

Впоследствии представители СМИ напомнили Псаки о том, что на инаугурации президент США Джо Байден дал обещание уволить каждого, кто относится к другим без уважения.

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