Зеленский о перспективах сотрудничества Украины и ОАЭ: агроинвестиции, военная техника и космос

Товарооборот между странами может вырасти в разы, шла речь во время встречи президента Украины и наследного принца Абу-Даби.

Зеленский о перспективах сотрудничества Украины и ОАЭ: агроинвестиции, военная техника и космос

Украина и Объединенные Арабские Эмираты имеют потенциал, чтобы в ближайшие пять лет увеличить товарооборот в несколько раз.

Об этом шла речь во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба ОПУ.

Собеседники отметили важность и необходимость поддержания высокой динамики двустороннего политического диалога, особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты", - подчеркнул Глава Украинского государства.

Стороны подробно остановились на вопросе продовольственной безопасности. Владимир Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным поставщиком и гарантом продовольственной безопасности не только ОАЭ, но и других стран региона.

Существуют все возможности для интенсификации агроинвестиций в Украине и увеличения таким образом экспорта украинской аграрной продукции в десятки раз.

Также участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-технического сотрудничества и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются.

Были затронуты темы научно-технического сотрудничества, сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и совместного исследования космоса.

Зеленский сообщил о динамике реформ в Украине, в частности, о земельной реформе и законодательной базе по защите иностранных инвестиций. В целом договорились о существенной интенсификации межправительственных отношений.

"Наши отношения выходят на новый качественный уровень", - отметил Президент Украины.

"Проблематика противодействия распространению коронавируса и минимизации негативного влияния пандемии также была в фокусе внимания лидеров двух стран. В этом контексте Владимир Зеленский поблагодарил шейха Мухаммада бин Заеда Аль Нахайяна за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 и договорился о дальнейшем сотрудничестве в этой сфере", - говорится в сообщении.

Напомним, 14-15 февраля президент Зеленский вместе с женой Еленой осуществляет официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Анонсировалось, что президент проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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