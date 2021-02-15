В Минобороны обсудили идеи парада к 30-летию Независимости: новый строевой шаг, речной парад, тысяча музыкантов

"Более 4 тыс. участников, сводный оркестр в тысячу музыкантов, 250 единиц вооружения, военной и специальной техники, пролет воздушной колонны над Крещатиком, прохождение конного и кинологического подразделения".

В Минобороны обсудили идеи парада к 30-летию Независимости: новый строевой шаг, речной парад, тысяча музыкантов
Фото: Олександр Рудоманов

В Министерстве обороны обсудили и утвердили предварительную концепцию формата проведения парада войск в День Независимости Украины 24 августа 2021-го года.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Более 4 тыс. участников, сводный оркестр в тысячу музыкантов, 250 единиц вооружения, военной и специальной техники, пролет воздушной колонны над Крещатиком, прохождение конного и кинологического подразделения. Эти и другие идеи обсуждались во время учредительного совещания по подготовке и проведению парада войск в городе Киеве по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Была представлена и обсуждена предварительная концепция формата и этапы подготовки и проведения парада войск, а также состав сил и средств, которые предусматриваются к привлечению", - говорится в сообщении.

По предварительному замыслу, к мероприятию планируется привлечь 27 парадных расчетов общей численностью более 4 тыс. человек. Из них 19 парадных расчетов будут составлять Вооруженные Силы Украины, 8 "коробок" - от других составляющих сектора безопасности и обороны.

Отмечается, что парадные расчеты пройдут новым строевым шагом.

Также к нынешнему параду предлагается привлечь около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 50 летательных аппаратов. Планируется продемонстрировать новейшие разработки, среди которых РСЗО "Ольха", "Нептун", ОТРК "Гром" и другие новые и модернизированные образцы отечественного и зарубежных оборонных комплексов, БПЛА "Байрактар".

В Киеве на Михайловской площади будет развернута выставка военной техники и вооружения ВСУ.

В Одессе пройдут демонстрационные мероприятия военно-морских сил, куда приглашены представители флотов стран-партнеров. А в Киеве рассматривается вариант проведения речного военного парада на Днепре.

На нынешний парад планируется пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений стран-партнеров, а также генерального секретаря НАТО и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Сейчас это предварительные идеи, предложения, замыслы. Подразделения ВСУ, которые планируется привлечь к участию в параде войск к тридцатилетнему юбилею независимости, готовы начать подготовку и тренировки уже в конце февраля", - отметили в Минобороны.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства по наработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины. Он отметил, 24 августа наряду с другими мерами будет проведен парад с привлечением военной техники.

21 октября прошлого года Зеленский подписал указ о праздновании 30-й годовщины независимости Украины. Среди ряда торжественных мероприятий предусмотрено проведение военного парада в Киеве.

Президент Украины пригласил в Украину на День Независимости ряд высокопоставленных иностранных чиновников.

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