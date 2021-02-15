Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе "обучение боевиков с боевой стрельбой в зоне безопасности"

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в течение суток 11 февраля зафиксировала на Донбассе почти 900 случаев нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ .

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что 848 из 894 нарушений режима прекращения огня зафиксировали представители СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований РФ в Донецкой области и были оценены как учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, запрещающее проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности, о чем говорится в Отчете СММ ОБСЕ от 12 февраля", - говорится в сообщении.

Также на полигоне близ населенного пункта Терновое патруль Миссии зафиксировал три единицы 122 мм гаубиц Д-30, 122 мм реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и 122 мм самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", размещенных с нарушением соответствующих линий отвода, и 35 единиц танков, размещенных по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

"Вооруженные формирования РФ , несмотря на подписанные 22 июля 2020 года в рамках ТКГ дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня, регулярно проводят мероприятия по изменению и продвижению своих позиций в сторону подразделений ВС Украины", - отметили в штабе ООС.

Также сообщается об использовании оккупантами беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия.

"Наблюдатели обнаружили два удлинения траншей вблизи населенного пункта Набережное Донецкой области, которые были оценены как продвижение вооруженных формирований РФ и ее наемников, в результате чего расстояние до позиций ВСУ уменьшилась примерно до 700 м и 500 м соответственно. Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ не заинтересованы в выполнении ранее достигнутых договоренностей", - добавили в штабе.

Напомним, 12 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты в Донбассе не заинтересованы в соблюдении режима прекращения огня, но украинские военные не дадут его сорвать.