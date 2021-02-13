Витренко не планирует оставаться в Минэнерго первым заместителем министра

"Тогда просто страна скажет: кто-то другой будет делать".

Витренко не планирует оставаться в Минэнерго первым заместителем министра
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Юрий Витренко не планирует оставаться в Министерстве энергетики первым заместителем министра в случае его не назначение главой ведомства.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Я не знаю даже, подадут, не подадут, честно говоря. Мне сложно это комментировать в этих формальностях, честно говоря ...", - сказал Витренко.

Отвечая на вопрос журналиста, останется ли он на должности первого заместителя или и.о. министра, он сказал: "Я сейчас и.о. остаюсь, потому что я выполняю фактически обязанности министра. Другого министра нет. Это все же ответственная должность. И возложил на меня обязанности Кабмин, кого-то другого должен назначить Кабмин. Я не могу просто собрать вещи и уйти, даже если очень хочется. Поэтому это решение Кабмина".

"Если кого-то другого назначат, останусь ли я первым заместителем? Нет, не останусь. Тогда просто страна скажет: кто-то другой будет делать", - добавил Витренко.

Напомним, Верховная Рада дважды отказывала в назначении бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Витренко вице-премьером. Сначала, в декабре, за его кандидатуру проголосовали только 186 нардепов. Через несколько дней после этого Кабмин назначил его и. о. министра. Однако во властных кругах сразу заговорили, что это - не последняя попытка назначения. Собеседник LB.ua подтвердил, что повторное голосование готовит "группа Коломойского".

В январе ситуация с поддержкой Витренко изменилась. Источники отметили, что депутаты, приближенные к Ринату Ахметову, готовы поддержать Витренко в обмен на обещание не отменять решение о повышении тарифов на электроэнергию. Приближенные же парламентарии к Игорю Коломойскому, после конфликта вокруг нардепа Александра Дубинского, наоборот, изменили позицию и могут не дать голоса за Витренко.

Вопрос назначения Витренко рассматривали на заседании фракции "Слуга народа". У депутатов пропрезидентской фракции было к нему несколько вопросов. Один из них, как сообщили источники LB.ua, касался премии в 4 млн долларов в качестве вознаграждения за победу над "Газпромом" в арбитраже. И Витренко, по словам собеседника, сказал, что не откажется от премии.

После заседания среди депутатов - «слуг народа» проводили опрос, готовы ли они поддержать кандидатуру Витренко. Голоса собирали в мобильном приложении. На парламентском же заседании голосов за Витренко не хватило снова - "за" нажали кнопки только 204 депутата.

2 февраля появилась информация, что через день в Офисе президента будут проводить обсуждение вероятного третьего выдвижения Витренко министром. А уже 3 февраля сопредседатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вопрос назначения и. о. министра энергетики Украины Юрия Витренко первым вице-премьер-министром энергетики будет выноситься на голосование Верховной Рады в третий раз.

По информации источников LB.ua, февраля в Офисе Президента лично обсуждался вариант "В" - если Витренко не удастся назначить первым вице-премьер-министром в третий раз, то ему может быть предложена другая должность.

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