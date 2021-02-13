Зеленский охарактеризовал отношения Украины и ОАЭ как "динамичные"

Президент Владимир Зеленский считает, что максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами является приоритетом внешней политики Украины.

Об этом он рассказал в интервью эмиратскому информагентству WАМ, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Уже сейчас я могу охарактеризовать отношения между Украиной и ОАЭ как достаточно динамичные и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию. Свидетельством этого являются экономические показатели, в частности двустороннего товарооборота, состояние договорно-правовой базы (более 30 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве), культурно-гуманитарное сотрудничество", - сказал Зеленский.

Он также отметил что нормализация отношений между ОАЭ и Израилем стала настоящим прорывом, и Украина приветствует этот исторический шаг.

Президент отметил "невероятные усилия Эмиратов в борьбе с коронавирусом не только у себя дома, но и за рубежом".

"В Украине не забудут эмиратский самолет, который так вовремя направил дружественную гуманитарную помощь для противостояния COVID-19 и помог многим украинцам добраться домой. За это я хотел еще раз выразить благодарность руководству вашей страны", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Эмираты - надежный и важный торговый партнер для украинских компаний. Общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ОАЭ в 2019 году составил 1 млрд 65 млн долларов США .

"У нас уже сложились традиционные сферы сотрудничества. Главными экспортными позициями Украины в ОАЭ пока остается продукция агропромышленного комплекса и металлургии. Действительно, Украина может и станет гарантом продовольственной безопасности Эмиратов. Украинские черноземы известны во всем мире, мы - среди мировых лидеров по экспорту пшеницы, кукурузы, ячменя. Также мы стремимся и работаем над тем, чтобы высокотехнологичные товары, которые имеют высокую добавленную стоимость, начали преобладать в нашей структуре торговли", - добавил Зеленский.

По словам президента, Украина готова предложить нашим эмиратским коллегам сконцентрироваться над проектами совместного производства такой высокотехнологической продукции.

"Например, такой высокотехнологической сферой может быть космос. Мы приветствуем достижения вашей страны в космической сфере, в частности успешную миссию зонда «Надежда», и, имея одного из признанных мировых лидеров в этой области, КБ «Южное», можем совместно расширить наши возможности в области космоса. С другой стороны, мы готовы перенимать передовой опыт ОАЭ в области искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, в вопросах развития инфраструктуры", - пояснил Зеленский.

Напомним, 14-15 февраля президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой осуществляет официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.