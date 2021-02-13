Сегодня оккупанты стреляли из подствольных гранатометов

Оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня.

Сегодня оккупанты стреляли из подствольных гранатометов
Фото: glavcom.ua

Сегодня, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь по нашим позициям из подствольных гранатометов.

"На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, 12 февраля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Минские соглашения выполнить в существующей редакции практически невозможно, однако украинская сторона сделает все для их реализации.

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