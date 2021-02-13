Сегодня оккупанты стреляли из подствольных гранатометов
Оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня.
Сегодня, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь по нашим позициям из подствольных гранатометов.
"На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - говорится в сообщении.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Напомним, 12 февраля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Минские соглашения выполнить в существующей редакции практически невозможно, однако украинская сторона сделает все для их реализации.