В Международном уголовном суде - новый прокурор, Украина надеется на сотрудничество

Фату Бенсуда заменил Карим Хан.

В Международном уголовном суде - новый прокурор, Украина надеется на сотрудничество
Фото: amnesty.org.ua

12 февраля страны-участницы Международного уголовного суда избрали следующим прокурором Карима Хана, который заменит на этом посту Фату Бенсуда с 16 июня 2021 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова.

Мамедов отметил, что для Украины вопрос сотрудничества с Офисом прокурора МУС - один из приоритетов.

"Надеюсь на дальнейшее взаимодействие и совместную работу по ситуации в Украине и открытие полноценного расследования военных преступлений, а также преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта между Украиной и РФ", - сказал прокурор.

Он отметил, что в Офисе генерального прокурора делают все возможное для привлечения РоSSии к ответственности за ее агрессию, в том числе в международных судах, и напомнил, что суд после предварительного расследования признал, что на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса совершаются военные преступления и преступления против человечности.

"Мы продолжаем собирать доказательства и уже в ближайшее время передадим в Офис Прокурора МУС очередное информационное сообщение о грубых нарушениях прав журналистов на оккупированном полуострове", - добавил Мамедов.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге после предварительного анализа событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны на Донбассе, обнародовал новый отчет о ситуации в Украине.

В частности, установлено, что в Крыму до и во время оккупации Россией были осуществлены такие преступления, как депортации, убийства, пытки, похищения, принуждение к службе в армии страны-оккупанта и тому подобное. На Донбассе зафиксированы умышленные убийства, удары по гражданским объектам, изнасилования и другие формы сексуального насилия.

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