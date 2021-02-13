В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида

Умер военный с Прикарпатья.

В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Фото: Київрада

В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован сорок четвёртый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Центральной городской больнице города Ивано-Франковск. Положительный ПЦР-тест от 30.01.2021. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки, 12 февраля, зарегистрировано 48 новых случаев ковида, в учреждения здравоохранения госпитализированы 18 человек.

По состоянию на 13 февраля в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 543 человека. Всего за время пандемии выздоровели 15 409 человек.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 114 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 февраля, в Украине обнаружено 5 182 новых случая коронавирусной болезни. Зарегистрировано 111 летальных случаев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем ониЗеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
Сепаратисты хотят сорвать прекращение огня. Мы не дадим, - ЗеленскийСепаратисты хотят сорвать прекращение огня. Мы не дадим, - Зеленский
Боевика группировки "Восток" приговорили к 10 годам заключенияБоевика группировки "Восток" приговорили к 10 годам заключения
Блок рекламы


Похожие новости
На польско-украинской границе задержали сотню иностранцев с поддельными документамиНа польско-украинской границе задержали сотню иностранцев с поддельными документами
Sinovac подала заявку о регистрации в Украине вакцины от ковидаSinovac подала заявку о регистрации в Украине вакцины от ковида
В Pfizer пообещали приложить усилия, чтобы Украина быстрее получила вакцину от ковидаВ Pfizer пообещали приложить усилия, чтобы Украина быстрее получила вакцину от ковида
Европа не откроет границы для невакцинированных от ковида, - ЗеленскийЕвропа не откроет границы для невакцинированных от ковида, - Зеленский
Вакцинацию украинских военных от ковида должны начать в конце февраляВакцинацию украинских военных от ковида должны начать в конце февраля
Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против ковида, - Офис президентаУкраина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против ковида, - Офис президента
После деоккупации на Донбассе могут установить международную администрацию ООН, - РезниковПосле деоккупации на Донбассе могут установить международную администрацию ООН, - Резников
Свободную экономическую зону "Крым" - отменить, на Донбассе создать приоритетные территории, - РезниковСвободную экономическую зону "Крым" - отменить, на Донбассе создать приоритетные территории, - Резников
Аэропорт Дубая изменил написание украинской столицы на KyivАэропорт Дубая изменил написание украинской столицы на Kyiv
В РоSSии от ковида скончался народный артист СССР Василий ЛановойВ РоSSии от ковида скончался народный артист СССР Василий Лановой
Последние новости
Подгружаем последние новости