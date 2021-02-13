В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида

В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован сорок четвёртый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Центральной городской больнице города Ивано-Франковск. Положительный ПЦР-тест от 30.01.2021. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки, 12 февраля, зарегистрировано 48 новых случаев ковида, в учреждения здравоохранения госпитализированы 18 человек.

По состоянию на 13 февраля в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 543 человека. Всего за время пандемии выздоровели 15 409 человек.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 114 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 февраля, в Украине обнаружено 5 182 новых случая коронавирусной болезни. Зарегистрировано 111 летальных случаев.