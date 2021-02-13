Зеленский с женой уже прилетели в ОАЭ (обновлено)

Во время визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

14-15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Первая леди Украины в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Нурой бинт Мухаммад Аль Каабе, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Обновление 17:38. Президент и первая леди Украины уже прибыли в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в Офисе президента.

Напомним, в октябре прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой 7 октября посетил Букингемский дворец в Лондоне. Там президентская чета встречалась с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.