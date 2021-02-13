Шмыгаль прокомментировал завершение миссии МВФ в Украине

Украина продолжает конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом, отметил украинский премьер.

Шмыгаль прокомментировал завершение миссии МВФ в Украине
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Украина продолжает конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в соцсети Facebook, комментируя завершение миссии МВФ в Украине.

"От имени Правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу. Как результат: договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимаем ожидаемые результаты", - добавил он.

По словам Шмыгаля, за время работы виртуальной миссии стороны очертили круг вопросов, по которым мы продолжаем конструктивный диалог.

"Это вопросы в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. По всем этим вопросам у Правительства есть четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by", - пояснил премьер.

Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.

11 января стало известно, что миссия МВФ по пересмотру программы stand-by возобновила работу в Украине. Она работала также в декабре в онлайн-режиме.

Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand-by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.

В рамках предыдущей программы stand-by Украина получила только один транш в размере $ 1,4 млрд.

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