Минские соглашения выполнить в существующей редакции практически невозможно, - руководитель ОПУ

"Через шесть лет заключения Минских соглашений фактически ощутимых результатов нет", - заявил Ермак.

Минские соглашения выполнить в существующей редакции практически невозможно, однако украинская сторона сделает все для их реализации.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в рамках специального выпуска программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24", пишет Интерфакс.

"Мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны" , - заявил Ермак.

Ермак отметил, что "прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно".

"Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции", - заявил он.

Кроме того, Ермак добавил, что "очень важно, что вместе с нами на Донбассе были представители-послы государств наших партнеров - Германии, Франции и участников Нормандского формата, а также США , Великобритании, Канады, Швеции. Нам важно, что они приехали и воочию увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполняет свои обязательства", - сказал он.

На вопрос: "сохраняется ли сейчас режим прекращения огня?" глава Офиса президента ответил, что "режим прекращения огня продолжается".

"Несмотря на провокации (со стороны РФ и ОРДЛО), которые есть сейчас, их не сравнить с теми временами, когда режима не было. Но нельзя скрывать, что есть погибшие и раненые. Но, если мы сравним цифры, потери, которые наша армия имела в аналогичном периоде, например, год назад, то, безусловно, это в разы меньше", - отметил Ермак.

В то же время он подчеркнул, что "в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана, который должен базироваться на принципах Минских соглашений, безусловно нужно вносить корректировки для импульса переговорам, чтобы спасти их".

Ермак резюмировал, что "через шесть лет заключения Минских соглашений фактически ощутимых результатов нет".

Напомним, ранее Ермак заявил, что важную роль в прекращении войны на Донбассе могут сыграть США .

Глава украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук констатировал, что Кремль не принял решения о прекращении конфликта на Донбассе.